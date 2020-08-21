Олена Зеленська дала поради, як перенести COVID-19

"Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях".

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як перехворіла на коронавірус і дала поради, як перенести це захворювання.

Про це вона написала у фейсбуці.

Олена Зеленська зазначила, що це її перший допис після довгої паузи, пов'язаної із захворюванням на COVID-19.

"Здогадуюся, що є питання, яке цікавить вас найбільше: як це – перенести коронавірусну хворобу? Спробую відповісти. Тому, хто досі не вірить, що я хворіла, і вважає мою хворобу дивним піаром… вам, на жаль, буде нецікаво", - написала вона.

Зеленська розповіла, що звістка про хворобу стала для неї несподіванкою, оскільки не було жодних симптомів.

"Просто черговий тест виявився позитивним. Президентові й найближчому колу людей, з якими він перебуває в постійному контакті, роблять цей тест щотижня. Зараз мені та моєму синові це вже не потрібно, тому що ми перехворіли і маємо антитіла до вірусу. Допоки вони в достатній кількості, на думку лікарів, знову захворіти неможливо. Але навіть це не аксіома. Тому що вірус взагалі нетиповий і поки невідомо, як він проявлятиме себе надалі", - написала вона.

Перша леді розповіла, що коли була "на піку" хвороби, "мала три найнеприємніші дні, коли почувалася справді погано – страшенно боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель". Син, за її словами, переніс захворювання легко.

"На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже за два-три дні – пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень. Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо. Загалом моє лікування тривало два тижні... Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях. Так, можливо, у цьому вже немає потреби… Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила й нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточуючих. Тому що так правильно", - наголосила дружина президента.

Вона також додала, що хвороба й відновлення після неї тривали понад місяць. Вона закликала українців бути обережними у ставленні до власного здоров'я.

"Я досі не можу зрозуміти, яка кнопка ліфта чи дверна ручка «подарували» мені вірус, досі почуваюся винною перед близькими, які страшенно за мене переживали. Тому благаю – не розслабляйтеся передчасно! Навіть якщо ви впевнені в силах свого організму, поруч є люди, які, на жаль, можуть не впоратися. Дбаючи про себе, ви дбаєте про всіх! Знаю, що ми – сильні й розумні!", - наголосила Зеленська.

Нагадаємо, коронавірус у дружини президента виявили 12 червня. Вона розповідала, що почуває себе добре, а перебіг захворювання безсимптомний. Повідомляли, що президент і діти теж пройшли тести і вони були негативними.

Уже 16 червня Зеленську госпіталізували. Їй поставили діагноз - негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. Президент пройшов тест на коронавірус і отримав негативний результат. Йому було рекомендовано дотримуватися самоізоляції.

18 червня в ОПУ повідомили, що перша леді продовжує лікування в стаціонарі столичної лікарні. Вона проходила антибактеріальну терапію.

30 червня повідомляли, що дружина президента продовжує лікування від коронавірусу в одній з київських лікарень.

3 липня стало відомо, що перша леді одужала від коронавірусу. Пізніше Володимир Зеленський зізнався, що одночасно з дружиною на коронавірус захворів їхній син.