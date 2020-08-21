Ультиматум Кремля. Когда чем дальше, тем хуже
Ультиматум Кремля. Когда чем дальше, тем хуже
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
ГоловнаСуспільствоЖиття

На соціальні виплати учасникам АТО та іншим категоріям киян виділено майже 92 млн гривень, - Кличко

Грошову допомогу отримають понад 300 тис. мешканців. 

На соціальні виплати учасникам АТО та іншим категоріям киян виділено майже 92 млн гривень, - Кличко
Фото: Макс Левин

До Дня Незалежності місто виплатить 92 мільйони гривень низці категорій киян. 

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Віталій Кличко повідомив, що виплати до Дня Незалежності отримають понад 300 тисяч мешканців столиці. Серед категорій киян, які отримають виплати: ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, Праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.

“Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою "Турбота" до Дня Незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень”, – повідомив Віталій Кличко.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів картки киянина. Також виплати будуть здійснюватись через відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, що минулого року Київ до Дня незалежності надав одноразову соціальну матеріальну допомогу понад 336 тис. киян. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також