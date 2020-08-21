У суботу в Україну прийдуть дощі

Суху погоду прогнозують лише на заході країни.

У суботу, 22 серпня, в Києві мінлива хмарність, уночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 16 ... + 18 градусів, удень + 24 ... + 26 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 17 градусів, удень + 24 ... + 30 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9 ... + 14 градусів, удень + 19 ... + 24 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі + 14 ... + 16 градусів, удень + 27 ... + 29 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі + 14 ... + 16 градусів, удень + 26 ... + 28 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі + 14 ... + 16 градусів, удень + 26 ... + 28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, удень + 24 ... + 29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі помірні, місцями сильні дощі, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, уночі місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 13 ... + 19 градусів, удень + 24 ... + 29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі помірні, місцями сильні дощі, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, уночі місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, удень + 24 ... + 29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, уночі помірні, місцями сильні дощі, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, уночі місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 17 ... + 22 градуси, вдень +24 ... + 30 градусів, в Одеській області до +32 градусів.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 16 ... + 21 градус, удень +24 ... + 29 градусів.

У Ялті вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура вночі + 19 ... + 21 градус, удень + 27 ... + 29 градусів.

21 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... + 25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.