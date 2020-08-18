У середу в Києві до +31, без опадів

У середу, 19 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16... +18 градусів, вдень +29... +31 градус.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі місцями), подекуди грози, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13... +18 градусів, вдень +22 ... +27 градусів.

У Карпатах вночі помірний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +11 ... +16 градусів, вдень +14 ... +19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +27 ... +32градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень + 27 ... +32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +28 ... +33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +28 ... +33 градуси.

18 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22... +25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.