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Аваков провів зустріч "off the record" щодо розслідування підпалу авто програми "Схеми"

МВС обіцяє провести "максимально об’єктивне та відкрите для суспільства" розслідування.

Аваков провів зустріч "off the record" щодо розслідування підпалу авто програми "Схеми"
Фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ обіцяє об’єктивне і відкрите для суспільства розслідування підпалу автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL".

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків речника МВС Ярослав Тракало.

"Сьогодні за ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова відбулася зустріч з головним редактором Київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою. Були присутні голова Національної поліції Ігор Клименко, представники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції. Під час зустрічі також обговорили стан розслідування кримінального провадження за фактом виявлення журналістом "Схеми: корупція в деталях - RFERL" Михайлом Ткачем можливих ознак стеження в його оселі", - написав він у фейсбуці.

Речник зазначив, що розслідування таких справ буде "максимально об’єктивним і відкритим для суспільства".

Він також додав, що зустріч пройшла у форматі "off the record". Слідство триває.

Нагадаємо, уночі в Броварах спалили автомобіль програми "Схеми". Останній матеріал, який знімали в цій автівці, - про перших осіб держави, які порушують правила дорожнього руху.

Коментуючи цю подію, президент Володимир Зеленський пригадав, як у грудні 2014-го неподалік палацу "Україна" невідомі спалили його авто. Тоді поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців. Зараз президент висловив сподівання, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть і притягнуть до відповідальності зловмисників.

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