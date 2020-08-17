Новий власник скандальної багатоповерхівки на Гончара в Києві зобов’язався прибрати зайві поверхи

Забудовник узяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи в скандальній будівлі на вулиці Гончара в Києві.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час підписання меморандуму про врегулювання питань використання цієї земельної ділянки.

Документ підписали представники компанії-забудовника, громадські активісти організації "Андріївсько-Пейзажна ініціатива", керівництво Національного заповідника "Софія Київська" і мер Кличко.

"Сьогодні ми ставимо крапку в конфлікті, який тягнеться з 2008 року. І я наголошую: від самого початку позиція столичної влади була однозначною – багатоповерхового будівництва в охоронній зоні ЮНЕСКО – буферній зоні Софії Київської – не повинно бути! Наше ключове завдання – зберегти історичне обличчя Києва. Так, столиця повинна розвиватися, будуватися. Але при цьому нові будівлі не повинні спотворювати архітектурну спадщину. І забудовники мають це розуміти!" - наголосив Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: facebook.com/irina.nikiforova.18

Він нагадав інші приклади, коли столична влада зупиняла забудовників. Зокрема, було зупинено будівництво готелю на Андріївському узвозі, знесли також незаконну надбудову на Будинку профспілок, демонтували і верхні поверхи будівлі у Десятинному провулку.

"Зупинили у 2016 році й це будівництво в буферній зоні Софії Київської на вулиці Гончара. У нас було багато зустрічей із представниками забудовника, з представниками громади, якій я дуже вдячний за таку активну позицію. І нарешті сьогодні ми підписуємо Меморандум, згідно з яким забудовник бере зобов’язання знести зайві поверхи. Щоб будівля була не вищою за 27 метрів. Також забудовник має змінити проєкт, аби він відповідав всім нормам закону і рішенням, що ухвалила Київрада", - підкреслив мер.

Оновлений проєкт, який новий власник будівництва повинен надати на розгляд міста, буде готовий найближчим часом.

Те, що новий власник конструктивно співпрацює з громадою, підтвердили громадські активісти.

"Власник із самого початку ретельно вивчив усі документи. І погодився з нашою позицією та позицією міста. Я дуже вдячна всім, хто долучився до роботи над цим меморандумом. І меру міста, і представникам Національного заповідника «Софія Київська», і новому власнику будинку", – зазначила голова громадської організації "Андріївсько-Пейзажна ініціатива" Марина Соловйова.

Як підкреслила гендиректорка Національного заповіднику Неля Куковальська, підписання меморандуму дозволить зберегти "Софію Київську" у списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, забудовником ділянки на вулиці Гончара була Інвестиційна будівельна група. Вона зводила за цією адресою житловий комплекс Fresco Sofia. Інвестор об'єкта - New Global Enterprises Company (США). У січні 2015 року Київська міськрада ввела тимчасовий мораторій на будівництво і продаж земельних ділянок у межах охоронних зон Києва.

14 червня 2016 року радник мера Дмитро Білоцерківець повідомив, що роботи на скандальній забудові на Гончара відновили. У липні на засіданні Київської міської ради депутати заслухали звіт тимчасової контрольної комісії з вивчення і врегулювання будівництва на вулиці Гончара і дали забудовнику місяць на знесення зайвих поверхів.