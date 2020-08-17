Протести в Білорусь тривають з дня президентських виборів 9 серпня.

На знак солідарності з білоруським народом на будівлі Київської міської державної адміністрації ввечері, 16 серпня, підняли національний біло-червоно-білий прапор Білорусі.

Фото: telegram@vitaliy_klitschko

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Живе Білорусь!" - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, біло-червоно-білий прапор у Білорусі втратив статус державного 1995 року після приходу до влади Олександра Лукашенка. Тоді ж було повернуто прапор БРСР - червоно-зелений з орнаментом.

Нагадаємо, протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

15 серпня Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.