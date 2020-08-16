Папа Римський закликав до діалогу в Білорусі

Папа Римський Франциск закликав білоруську владу до діалогу з протестувальниками. Про це повідомляє DW.

Під час традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 16 серпня, понтифік заявив, що уважно стежить за подіями в Білорусі після президентських виборів.

Він побажав миру білорусам і закликав сторони конфлікту до діалогу, відмови від застосування сили, а також поваги правосуддя і права.

"Я уважно стежу за ситуацією, що склалася в цій країні після виборів, і закликаю до діалогу, відмови від насильства і поваги справедливості і законності. Ввіряю всіх білорусів захисту Пресвятої Богородиці, Цариці світу", - заявив Папа.

Своєю чергою, глава Української греко-католицької церкви закликав покласти край насильству. Верховний архієпископ Святослав Шевчук зазначив, що демонстранти в Білорусі борються за свої права і свободу. Люди захищають свою волю, соціальну справедливість і гідність, написав він у листі архієпископу-митрополиту Мінсько-Могилевському Тадеушу Кондрусевичу, який опубліковано на офіційному сайті Ватикану. Шевчук закликав припинити насильство щодо невинних людей і зберегти громадський порядок.

Нагадаємо, митрополит Православної церкви України Епіфаній заявив, що сьогодні церква молиться за білоруський народ, за перемогу правди, за зупинення насильства, за Божий захист для невинних, які страждають. Епіфаній наголосив, що ПЦУ не може залишатися байдужою і не співстраждати, коли майбутнє білоруського народу, свобода і безпека громадян, їхні життя опинилися під загрозою.

Перший тур президентських виборів у Білорусі пройшов 9 серпня. Перші протестні акції розпочалися відразу після оголошення екзитполів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі й охопили не тільки столицю, а й інші міста. До мітингувальників застосували силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ. Акції тривають і досі. Повідомляють про тисячі затриманих і поранених.