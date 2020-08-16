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Снайпер бойовиків здався Збройним силам України

Він зізнався, що не витримав свавілля та знущань від ватажків.

Снайпер бойовиків здався Збройним силам України
Фото: https://ua.112.ua/

Сьогодні підрозділи операції Об’єднаних сил затримали стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої "ЛНР", невелику суму коштів у російських рублях і знеболювальний медичний препарат наркотичної дії.

Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у фейсбуці.

Затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань від ватажків, які командують окупаційними підрозділами, і добровільно вирішив здатися Збройним силам України.

За даними розвідки, в підрозділах противника, крім неукомплектованості, панує низький бойовий дух і морально психологічний стан. Ватажки втрачають контроль над особовим складом і такі випадки, як вживання алкоголю та наркотиків, самогубства та дезертирство особового складу відбуваються щораз частіше.

Для боротьби з дезертирством збройні формування РФ сформували цілі "загороджувальні загони".

На своїх медійних ресурсах окупанти "з гіркотою в серці" повідомляють, що їхнє командування тепер віддає накази знищувати потенційних дезертирів. Ватажки окупантів залякують особовий склад і погрожують розправою і кров’ю.

Так, біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби.

Нагадаємо, у лютому 2020 року 25-річна найманка "ДНР" здалася правоохоронцям у Вугледарі. Жінка готувала їжу для бойовиків, а через деякий час ще й почала доставляти її на ворожі блокпости. Через пів року служби у терористів, в січні 2015 року, жінка почала працювати на блокпосту. Чергувала переважно в нічний час, пізніше, "не витримавши умов і графіка, вирішила покинути службу".

На початку вересня минулого року прикордонникам Азово-Чорноморського регіонального управління на виїзді з Криму здався колишній бойовик "ДНР" із позивним "Коршун". Чоловік у 2014 році, за вказівкою російських кураторів, активно брав участь у захопленні органів державної влади та місцевого самоврядування на території Донецької області, крім того, належав до "російської православної армії" і служив на одному з блокпостів на в'їзді в Донецьк з боку Новотроїцького. Згодом "Коршун" розчарувався в ідеях "руского міра".

У травні 2019 року 22-річний учасник незаконних збройних формувань добровільно здався правоохоронцям Бахмута. До бойовиків "ДНР" житель Бахмута приєднався, коли йому було 17 років.

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