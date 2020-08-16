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За останню добу обстрілів на Донбасі не було, - штаб ООС

Бойових втрат та поранень серед особового складу немає.

За останню добу обстрілів на Донбасі не було, - штаб ООС
Фото: EPA/UPG

15 серпня у зоні Операції Об'єднаних сил на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Про це повідомили у штабі ООС.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - йдеться у повідомленні.

Від початку неділі, 16 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 серпня, українські військовослужбовці зафіксували чотири ворожі обстріли на Донбасі. Також повідомлялося про те, що бойовики облаштовують позиції біля населених пунктів Золоте-5 та Широка Балка.

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