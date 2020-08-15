У Хусті через пожежу у лікарні евакуювали 200 людей

Фото: ДСНС

У Хусті у неділю, 15 серпня, сталася пожежа у районні лікарні. Про це інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про займання надійшло рятувальникам о 12:02.

Осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі. Будівлею поширився дим. Вогнеборці евакуювали 40 осіб персоналу та 160 пацієнтів.

О 12:20 пожежу ліквідували. На місці працювали 14 рятувальників та дві одиниці техніки.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, в травні в Олександрівській лікарні Києва, де лікують хворих на коронавірус, сталася пожежа. Керівництво закладу підозрювало підпал.