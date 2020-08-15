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СБУ затримала бойовика "ЛНР", який обстрілював позиції українських військових

Терористи звільнили чоловіка з тюрми, де він відбував покарання за тяжкий злочин.

СБУ затримала бойовика "ЛНР", який обстрілював позиції українських військових
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Луганській області бойовика незаконного збройного формування "ЛНР", який обстрілював позиції українських військових підрозділів. Про це йдеться на сайті відомства.

"Він чинив збройний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрілка так званої «Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону» та «4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР»", - повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це був звільнений з колонії.

Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. 

Судом обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми повідомляли, що майор СБУ та полковник запасу передавали секретні дані російським спецслужбам у цукерках.

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