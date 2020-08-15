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Бойовики облаштовують позиції у Донецькій та Луганській областях, - штаб

За добу противник чотири рази порушив "режим тиші".

Бойовики облаштовують позиції у Донецькій та Луганській областях, - штаб
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 14 серпня, українські військовослужбовці зафіксували чотири ворожі обстріли на Донбасі. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил

"Поблизу Авдіївки у ранковий та післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - поінформували у штабі.

Внаслідок обстрілів військові не постраждали.

Також учора бойовики проводили інженерне облаштування позицій у бік українських підрозділів біля Хутора Вільний з напрямку тимчасово окупованого Золотого-5 та Новгородського з напрямку непідконтрольної Широкої Балки. 

Нагадаємо, 13 серпня у Донецькій області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення. Раніше повідомляли, що на Донбасі через необережне поводження зі зброєю під час бойового завдання загинув український розвідник

13 серпня російсько-окупаційні війська не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

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