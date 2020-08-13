Сергій Похович отримав несумісні з життям травми, підірвавшися на вибуховому пристрої.

Сьогодні, 13 серпня, у районі населеного пункту Водяне Ясинуватського району Донецької області загинув старший сержант Сергій Похович.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської ОДА.

Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої військовий отримав травми, несумісні з життям.

Сергій Похович був призваний на військову службу наприкінці листопада 2018 року. Проживав у селі Новогригорівка Перша Долинського району. У нього залишились батько, син і донька.

Нагадаємо, сьогодні у Донецькій області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Раніше повідомляли, що на Донбасі через необережне поводження зі зброєю під час бойового завдання загинув український розвідник. Офіційна причина загибелі - необережне поводження зі зброєю.

У вечірньому зведенні штабу ООС зазначається, що бойових втрат на Донбасі в четверне було.