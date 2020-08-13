Омбудсман Денісова закликала владу Білорусі ​звільнити затриманих під час протестів українців

"Відповідно до Віденської конвенції, влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцезнаходження наших співгромадян".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від Білорусі звільнення чотирьох українців, затриманих під час протестів.

Про це вона написала у фейсбуці.

"У терміновому порядку звертаюсь до Голови Комісії з прав людини, національних відносин і засобів масової інформації Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист двом затриманим під час акцій масового протесту у Білорусі українським волонтерам Євгену Васильєву та Костянтину Реуцькому, а також двом іншим громадянам України - Оксані Альошиній та хлопцю, чиє ім'я наразі не розголошують", - наголосила Денісова.

Омбудсман також звернулася до верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера, голови ОБСЄ Еді Рами та інших міжнародних правозахисних організацій із закликом сприяти забезпеченню правового захисту затриманим громадянам України.

"Крім того, одразу після затримання звернулась до надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням встановити їх місцезнаходження та перевірити, чи застосовувалась до громадян України фізична сила або психологічний тиск з боку правоохоронних органів Білорусі", - зазначила Денісова.

"Наголошую, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцезнаходження наших співгромадян та надати доступ для безпосереднього спілкування з ними. Вимагаю від білоруської сторони якнайшвидше повернути українців додому!" - наголосила омбудсман.

Вона також зазначила, що приєднується до закликів Міністерства закордонних справ та просить громадян України наразі утриматись від поїздок до Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомили про затриманих у Білорусі українців Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. МЗС України звернулося до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих правозахисників і журналістів.

Раніше в Білорусі затримали велику кількість журналістів. 12 серпня глава МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, окрім випадків, коли вони "стають між порушниками і силами правопорядку".

Під час протестів у Білорусі побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох українців. За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені.

Сьогодні також стало відомо про затримання українця під час протестів у Бресті.