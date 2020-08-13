У Білорусі проти українських волонтерів "Восток SOS" порушили кримінальну справу

У Білорусі стосовно двох громадян України, волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва, які були затримані 12 серпня, порушили кримінальну справу за фактом масових заворушень у Мінську 10-12 серпня.

Про це білоруському бюро "Радіо Свобода" повідомила правозахисниця Тетяна Равяко.

За інформацією правозахисниці, у рамках слідства у її квартирі, де зупинилися українці, провели обшук. Слідчі конфіскували комп’ютер Костянтина Реуцького та український паспорт Євгена Васильєва.

"Вони мої друзі, ми разом навчалися на курсах з прав людини. Вони приїхали до Білорусі лише сьогодні, пили каву, пішли гуляти і їх затримали. Вони не могли і не брали участі в жодних заворушеннях", - розповіла Тетяна Равяко.

За словами правозахисниці, обидва українці приїхали в Білорусь від правозахисної організації "Восток SOS" у рамках місії допомоги білоруським колегам у зв'язку з арештами громадян під час масових акцій протесту з приводу президентських виборів 9 серпня.

Тетяна Равяко повідомила, що Костянтин Реуцький і Євген Васильєв перебувають в одному із слідчих ізоляторів.

Раніше у Білорусі затримали велику кількість журналістів. 12 серпня глава МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, крім випадків, коли вони "стають між порушниками і силами правопорядку".

Під час протестів у Білорусі у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох українців. За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені.