Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
ГоловнаПолітика

Кабмін підтримав виведення паспортів-книжечок з обігу

Нові паспорти будуть видавати тільки у формі пластикових карт.

Кабмін підтримав виведення паспортів-книжечок з обігу
Фото: Lb.ua

На засіданні 12 серпня Кабінет міністрів підтримав проект закону про паспорт громадянина України у формі книжечки.

Відповідно до документу, планується поступове виведення паспортів-книжечок із обігу. Натомість їх замінять пластикові картки.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Проект закону передбачає такі терміни дії паспорту:

  • для осіб у віці від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;
  • для осіб у віці від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня вступу в силу цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;
  • для осіб у віці від 45 років - безстроково за умови, що до дня вступу в силу закону в паспорт вклеєна нова фотокартка після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.

"Таким чином, коли громадянину України необхідно буде вклеювати наступне фото, паспорт у формі книжечки будуть замінювати на пластикову карту. Нові паспорти будуть видавати тільки у формі пластикових карт", - повідомили в МВС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також