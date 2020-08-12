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Закон про легалізацію грального бізнесу опублікувано в "Голосі України"

11 серпня документ підписав президент Зеленський.

Закон про легалізацію грального бізнесу опублікувано в "Голосі України"
Фото: informator

Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" який легалізовує гральний бізнес, опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

Про це повідомляють на сайті видання.

14 липня Рада завершила розгляд понад 3,5 тис. правок до законопроєкту та проголосувала за його ухвалення в цілому.

За ухвалення закону в цілому з необхідними технічно-юридичними правками проголосували 248 нардепів. Проти виступала опозиція, зауважуючи, що легалізація грального бізнесу і такий тривалий розгляд цього законопроєкту не є нагальними в умовах коронавірусної кризи. На прийнятті наполягала монобільшість.

Нагадаємо, 21 липня Рада розблокувала підписання закону про легалізацію грального бізнесу. Очікувалось, що президент накладе вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання через колізію з правками.

11 серпня президент підписав закон про гральний бізнес.

Гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років. У першому читанні Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу ще 16 січня 2020. Документ передбачав розміщення казино в п'ятизіркових готелях, а гральних автоматів - у готелях 3-5 зірок.

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