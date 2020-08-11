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"Євросолідарність" закликала владу співпрацювати з Мін'юстом США у справі Коломойського

Також серед вимог - гарантувати незалежність діяльності Національного банку України.

"Євросолідарність" закликала владу співпрацювати з Мін'юстом США у справі Коломойського
Фото: eurosolidarity.org

Політична партія «Європейська Солідарність» вимагає від президента України, генерального прокурора України, НАБУ, НАЗК і Держфінмоніторингу дати оцінку звинуваченням, оприлюдненим Міністерством юстиції США, щодо розкрадання коштів клієнтів колишніми власниками ПриватБанку. Про це йдеться в заяві "ЄС".

Зокрема, "Євросолідарність" вимагає від влади піти на повне співробітництво з американською системою правосуддя в частині її звинувачень на адресу Коломойського та порушити кримінальні провадження за епізодами, які дотичні до фактів фінансових махінацій, викритих американським правосуддям.

Також серед вимог - гарантувати незалежність діяльності Національного банку України та відмову від політичного переслідування. І створення Тимчасової слідчої комісії із жорстким контролем з боку опозиції та суспільства.

"Потреба створення такої комісії є очевидною з огляду на те, що Володимир Зеленський, в силу залежності від Коломойського і конфлікту інтересів, зацікавлений у блокуванні розслідування діяльності Коломойського", - стверджують у партії.

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