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ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі комісії для проведення місцевих виборів

Сформований склад територіальних виборчих комісій оприлюднять найближчим часом.

ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі комісії для проведення місцевих виборів
Фото: 112

У ніч на вівторок, 11 серпня, під час другого засідання Центральна виборча комісія України утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів, повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК.

"Розглянувши відповідні подання місцевих організацій політичних партій, з огляду на результати проведеного жеребкування і відповідні відхилення, Комісія утворила і сформувала склад 532 обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних у місті Києві виборчих комісій у межах 24 областей України.

Таким чином, у встановлений законом термін Комісією сформовано 22 обласних, 119 районних, 381 міську та 10 районних у місті Києві виборчих комісій для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року ", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК.

ЦВК відзначили, що найближчим часом сформований склад територіальних виборчих комісій буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії.

Нагадаємо, парламент на засіданні 15 липня проголосував за проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. 23 липня набула чинності постанова Верховної Ради про проведення місцевих виборів 25 жовтня. 

У зазначену дату пройдуть чергові вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Згідно з документом, вибори на тимчасово окупованих територіях України будуть призначені згідно зі встановленими окремими законами порядками та термінами за умови припинення тимчасової окупації та агресії Росії проти України. 

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