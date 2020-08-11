Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
ВООЗ озвучила вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі
ВООЗ озвучила вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі
Друга хвиля коронавірусу почалася в Німеччині й очікується ще у трьох країнах Європи
Друга хвиля коронавірусу почалася в Німеччині й очікується ще у трьох країнах Європи
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Шахраї привласнили приміщення поліції у Києві
Шахраї привласнили приміщення поліції у Києві
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
ГоловнаПолітика

НАБУ незаконно оголосило в розшук Миколу Злочевського, - адвокат

Петро Бойко зробив заяву щодо порушення процесуальних дій детективів.

НАБУ незаконно оголосило в розшук Миколу Злочевського, - адвокат

Адвокат Миколи Злочевського Петро Бойко (адвокатське об‘єднання «Петро Бойко і Партнери») вважає дії Національного антикорупційного бюро України такими, що суперечать нормам кримінально-процесуального законодавства України. Про це свідчить його заява у відповідь на повідомлення про розшук Злочевського.

Адвокат стверджує, що його клієнт не переховується, про що в правовий спосіб було повідомлено слідство.

«Після повідомлення НАБУ про необхідність Злочевському М.В. з’явитись на допит я 21.07.2020 о 10 годині ранку повідомив керівника групи детективів НАБУ Віталія Пісного щодо проживання пана Злочевського за межами України. Мною було було передано слідству інформацію щодо країни перебування та точну адресу проживання Злочевського М.В., а також інформацію про те, що Злочевський М.В. готовий співпрацювати зі слідством та надавати покази в цій справі», — зазначає адвокат Петро Бойко у своїй заяві.

За його словами, НАБУ добре відомо, що Злочевський не переховується від слідства, разом з тим цей факт свідомо нівелюється, є свідоме викривлення фактів з боку Національного антикорупційного бюро України. Адже маючи точну інформацію про місцезнаходження Миколи Злочевського, є можливість з'ясувати всі питання, застосовуючи процедуру міжнародної допомоги, або в інший законний спосіб, зручний для слідства.

Петро Бойко також наголошує, що Микола Злочевський не вчиняв і не має жодного стосунку до подій, які намагаються йому інкримінувати.

«Наголошуємо, що Злочевський М.В. не переховується від слідства, він мешкає за адресою, відомою слідству, та готовий до співпраці зі слідством!» - йдеться в заяві Петра Бойка.

Сторона захисту вже оскаржила постанову про розшук в установленому законом порядку і закликає всіх учасників процесу до дотримання процесуальних норм.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також