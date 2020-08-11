НАБУ незаконно оголосило в розшук Миколу Злочевського, - адвокат

Адвокат Миколи Злочевського Петро Бойко (адвокатське об‘єднання «Петро Бойко і Партнери») вважає дії Національного антикорупційного бюро України такими, що суперечать нормам кримінально-процесуального законодавства України. Про це свідчить його заява у відповідь на повідомлення про розшук Злочевського.

Адвокат стверджує, що його клієнт не переховується, про що в правовий спосіб було повідомлено слідство.

«Після повідомлення НАБУ про необхідність Злочевському М.В. з’явитись на допит я 21.07.2020 о 10 годині ранку повідомив керівника групи детективів НАБУ Віталія Пісного щодо проживання пана Злочевського за межами України. Мною було було передано слідству інформацію щодо країни перебування та точну адресу проживання Злочевського М.В., а також інформацію про те, що Злочевський М.В. готовий співпрацювати зі слідством та надавати покази в цій справі», — зазначає адвокат Петро Бойко у своїй заяві.

За його словами, НАБУ добре відомо, що Злочевський не переховується від слідства, разом з тим цей факт свідомо нівелюється, є свідоме викривлення фактів з боку Національного антикорупційного бюро України. Адже маючи точну інформацію про місцезнаходження Миколи Злочевського, є можливість з'ясувати всі питання, застосовуючи процедуру міжнародної допомоги, або в інший законний спосіб, зручний для слідства.

Петро Бойко також наголошує, що Микола Злочевський не вчиняв і не має жодного стосунку до подій, які намагаються йому інкримінувати.

«Наголошуємо, що Злочевський М.В. не переховується від слідства, він мешкає за адресою, відомою слідству, та готовий до співпраці зі слідством!» - йдеться в заяві Петра Бойка.

Сторона захисту вже оскаржила постанову про розшук в установленому законом порядку і закликає всіх учасників процесу до дотримання процесуальних норм.