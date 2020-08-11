ВР збереться на позачергове засідання 25 серпня

Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 25 серпня. Про це повідомляє народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура.
Напередодні, 24 серпня – у День незалежності, нардепи "Слуги народу" візьмуть участь у концерті з нагоди свята разом з президентом.
Одним із питань порядку денного сесії буде підвищення мінімальної заробітної плати.
"Одне з питань - підвищення мінімальної зарплати", - повідомило джерело LB.ua.
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України провела останнє засідання третьої сесії. Парламентарії розпочали з години запитань до уряду, під час якої заслухали виступ міністра оборони Андрія Тарана.
Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив, що чергова четверта сесія розпочне свою роботу 1 вересня о 10-й ранку.