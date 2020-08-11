ВР збереться на позачергове засідання 25 серпня

Одним з питань розгляду буде підвищення мінімальної зарплати.

Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 25 серпня. Про це повідомляє народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура.

Напередодні, 24 серпня – у День незалежності, нардепи "Слуги народу" візьмуть участь у концерті з нагоди свята разом з президентом.

Одним із питань порядку денного сесії буде підвищення мінімальної заробітної плати.

"Одне з питань - підвищення мінімальної зарплати", - повідомило джерело LB.ua.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України провела останнє засідання третьої сесії. Парламентарії розпочали з години запитань до уряду, під час якої заслухали виступ міністра оборони Андрія Тарана.

Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив, що чергова четверта сесія розпочне свою роботу 1 вересня о 10-й ранку.