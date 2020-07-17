Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада України 17 липня провела останнє засідання третьої сесії. Парламентарі розпочали із години запитань до уряду, під час якої заслухали виступ міністра оборони Андрія Тарана.

"Чергова четверта сесія розпочне свою роботу 1 вересня о 10 ранку. Третю сесію Верховної Ради IX скликання оголошую закритою!" - заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Фото: Анна Стешенко

У вівторок о 12:00 відбудеться позачергова сесія.

Нардепи ухвалили постанову про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі.

Також Рада ухвалила постанову про ліквідацію 490 районів та утворення замість них 138. Постанову розкритикували більшість фракцій. Юлія Тимошенко заявила, що "Батьківщина" звернеться із поданням у Конституційний суд, оскільки постанова, за її словами, суперечить статтям Основного закону.

Також народні депутати проголосували в другому читанні за проєкт закону про оборонні закупівлі та про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки".

Скандальний законопроєкт, який продовжував навчання російською мови в школах до 2023 року, відклали.

Фото: Анна Стешенко

Фото: facebook/Дмитро Разумков

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" ініціює проведення позачергової сесії Верховної Ради у вівторок, 21 липня. Планується розглянути проєкти постанов про скасування закону про легалізацію грального бізнесу. Спікер парламенту Дмитро Разумков не може підписати закон, допоки ці постанови не будуть розглянути.

Після позачергового засідання нардепи мають повернутися до сесійного залу у вересні.