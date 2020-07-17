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Партія "Голос" заявила про перехід в опозицію

Про рішення на засіданні Ради оголосила Кіра Рудик. 

Партія "Голос" заявила про перехід в опозицію
Фото: надано прес-службою партії «Голос»

Політична партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію до чинної влади. Про це у Верховній Раді оголосила голова партії Кіра Рудик.

Вона зауважила, що таке рішення було ухвалене у зв'язку з політикою монобільшості.

"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати... Партія "Голос" переходить в опозицію до чинної влади", - оголосила вона. 

Таким чином в опозиції до влади нині партії "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина", ОПЗЖ. 

Фракція партії "Голос" у Раді налічує 19 депутатів. У червні мандата позбувся Святослав Вакарчук. 

Нагадаємо, що "Батьківщина" оголосила про перехід в опозицію в листопаді 2019-го. Лідерка партії Юлія Тимошенко заявила, що президент України Володимир Зеленський "перейшов усі червоні лінії". Заява була зроблена після того, як Рада проголосувала в першому читанні за продаж земель сільськогосподарського призначення.

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" оголосила про перехід в опозицію ще в серпні 2019-го

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