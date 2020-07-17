Партія "Голос" заявила про перехід в опозицію

Політична партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію до чинної влади. Про це у Верховній Раді оголосила голова партії Кіра Рудик.

Вона зауважила, що таке рішення було ухвалене у зв'язку з політикою монобільшості.

"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати... Партія "Голос" переходить в опозицію до чинної влади", - оголосила вона.

Таким чином в опозиції до влади нині партії "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина", ОПЗЖ.

Фракція партії "Голос" у Раді налічує 19 депутатів. У червні мандата позбувся Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, що "Батьківщина" оголосила про перехід в опозицію в листопаді 2019-го. Лідерка партії Юлія Тимошенко заявила, що президент України Володимир Зеленський "перейшов усі червоні лінії". Заява була зроблена після того, як Рада проголосувала в першому читанні за продаж земель сільськогосподарського призначення.

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" оголосила про перехід в опозицію ще в серпні 2019-го.