Академік ​Юхновський закликав Зеленського "не дозволити знижувати авторитет попередніх президентів" і захистити мову

Видатний український вчений, академік Ігор Юхновський виступив на урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет.

Він звернувся до президента Володимира Зеленського і закликав його "не дозволити знижувати авторитет попередніх президентів".

"Шановний пане президенте, нехай ваш попередник стане вашим радником та опорою. Не дозвольте знижувати авторитет попередніх президентів. Іде війна за землю України. Пане президенте, будьте рішучим, мудрим і непереможним. Не бійтеся воювати - на те у вас є збройні сили всієї країни", - наголосив Юхновський.

Він також закликав президента зберегти українську державу і державність.

"Я хотів би як найстаріший, як академік, як ветеран війни звернутися до президента. Я спостерігав за обличчям вашої шановної дружини, коли ви приймали присягу - її глибоке чисте потрясіння. Вже це дає вам великий кредит довіри - не розгубіть його. Нехай ваша українська мова стане рідною і чудовою за своїм мелодійним звучанням... і пошириться на всіх ваших соратників і на всю державу. Державність української мови - це основа української держави. Зараз хто проти цього - є державним злочинцем", - підкреслив Юхновський.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, о 16:00 розпочалося урочисте засідання Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет. У засіданні взяв участь президент Зеленський, а також народні депутати та політики, які брали участь в ухваленні Декларації.

Декларація була прийнята Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року. У її преамбулі підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".