Мер Черкас заявив про зникнення свого заступника

Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко заявив, що його заступник Юрій Ботнар не вийшов на роботу.

Про це Бондаренко написав у фейсбуці.

"Шановні друзі, у Черкаській міській раді стався прикрий інцидент. Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19:30 у районі міської ради посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває", - розповів мер.

Бондаренко також повідомив правоохоронні органи про зникнення свого заступника.

"Відповідна заява вже зроблена до правоохоронних органів. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування мого заступника, повідомити мене чи поліцію", - додав він.

Нагадаємо, у травні Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського після того, як той назвав його "бандитом" і розказав, що проти Бондаренка було порушено 19 справ.

1 травня Нацполіція порушила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас через передчасного ослаблення карантинних заходів у місті. Бондаренко та Зеленський після цього обмінялися відеороликами. Зокрема, мер заявив президенту, що "Черкаси будуть чинити опір", і застеріг президента від тиску на місцеву владу, а Зеленський, у свою чергу, заявив, що "мер Черкас плутає слова "децентралізація" і "автономія". Пізніше Бондаренка викликали на допит у поліцію. Детальніше про це читайте в інтерв'ю з ним на LB.ua "Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують".

У 2018 році суд відмовився відсторонити Бондаренка з посади мера Черкас. Його підозрювали в перешкоджанні роботі депутатів і зловживанні владою. Епізод, який йому інкримінували, стався в липні 2017 року. Тоді він підписав і направив до суду лист про відкликання апеляційної скарги Черкаської міськради проти приватної будівельної компанії, яка стосувалася стягнення заборгованості у зв'язку з невиконанням орендної угоди і розриву цього договору. За версією слідства, дії мера призвели до того, що в бюджет міста не надійшло 447 тисяч гривень.

Це на той час була вже друга підозра Бондаренкові. Раніше його звинуватили за ч.1 ст.351 Кримінального кодексу (перешкоджання роботі депутатів) у зв'язку з проведенням "таємної" сесії в Каневі.