Порошенко: ми не підведемо ветеранів боротьби за незалежність

Декларація про державний суверенітет України - як дорожня карта на шляху до набуття незалежності, як дзвін, що провістив скору загибель імперії. Про це заявив експрезидент Петро Порошенко з нагоди 30 річниці ухвалення документа. Також він розмістив фото, на якому зображені народні депутати-члени опозиційної Народної Ради Левко Горохівський, Олесь Шевченко, Левко Лук’яненко, Степан Хмара, Михайло Горинь, Богдан Ребрик, Ірина Калинець, В’ячеслав Чорновіл, Богдан Горинь, Генріх Алтунян.

Фото: eurosolidarity.org

«Агонія імперії виявилася тривалою. Росія розв’язала агресію проти України, захопила Крим і частину Донбасу. Тривають спроби Москви і її «п’ятої колони» розколоти українців, переглянути результати Революції гідності, ревізувати європейський вектор, заблокувати курс на НАТО. Вони добре розуміються на символах. Тому саме на 16 липня запланували поновити наступ на українську мову. Разом ми зупинимо спільну атаку частини «Слуг» та ОПЗЖ.

Дякую всім, хто сьогодні прийшов під Верховну Раду дати по руках реваншистам. Ми вдячні депутатам першого скликання, які парламентським шляхом наближали незалежність. Ще більше вдячні тим, хто виборював її в радянських концтаборах. ...Наша генерація не підведе ветеранів боротьби за незалежність», - зазначив Порошенко.



