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Зеленський звільнив посла України в Італії

Євген Перелигін обіймав посаду з грудня 2012-го.

Зеленський звільнив посла України в Італії
Евген Перелигін
Фото: надано посольством України в Італії

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Республіці Італія Євгена Перелигіна.

Про цей йдеться в указі глави держави №275, опублікованому 15 липня.

"Звільнити Перелигіна Євгена Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об’єднаних Націй за сумісництвом", - йдеться в документі.

Причини звільнення Перелигіна з посади не зазначені.

Євген Перелигін був послом України в Італії з грудня 2012-го.

Повідомлялося, що 15 червня Зеленський звільнив двох послів, призначених у часи Януковича - посла України в Лівії, Чаді і Тунісі Миколу Нагорного і посла України в Індонезії Володимира Пахіля.

22 червня Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі Дмитра Сеника, який за сумісництвом обіймав посади посла в Брунеї і Новій Зеландії.

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