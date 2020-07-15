Учасники акції вимагають не голосувати за закріплення імперативного представницького мандата для депутатів місцевих рад.

Під будівлею Верховної Ради у середу, 15 липня, зібрався мітинг представників місцевого самоврядування у зв'язку зі змінами до виборчого законодавства щодо місцевих виборів.

У масовій акції бере участь і мер Києва Віталій Кличко. Він поділився трансляцією з мітингу на своїй сторінці у Facebook.

"Представники місцевого самоврядування з усієї України, мери різних міст і містечок та депутати місцевих рад сьогодні зібралися на мирну акцію під Верховною Радою. Щоб спільними зусиллями не допустити внесення антидемократичних змін до виборчого законодавства щодо місцевих виборів. Я теж сьогодні біля парламенту", - повідомив він.

Кличко додав, що він разом з іншими мерами міст вимагає, щоб державна влада враховувала проблеми місцевого самоврядування.

"Ми зібралися, щоб спільними зусиллями дотиснути до всіх депутатів, які повинні почути нас, не допустити внесення антидемократичних змін щодо виборчого законодавства. Ми виступаємо проти тотальної партизації місцевих рад та впровадження імперативного мандата. Представник громади не має партійних кольорів, він має бути представником", - закликав він.

Мер Києва закликав нардепів не голосувати за закріплення імперативного представницького мандата для депутатів місцевих рад.

Оновлення. Радник Кличка Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці в Facebook додав, що головна вимога мітингарів - не підтримувати в другому читанні законопроєкт №3485 щодо зміни виборчого законодавства з поправками.

Перша правка встановлює, що право висувати кандидатів у місцеві ради матимуть лише політичні партії чи їх осередки. Друга закріплює імперативний представницький мандат - партія зможе відкликати депутата місцевої ради, якщо його діяльність, на думку партії, не відповідає її програмі.

"В сумі ці дві зміни позбавлять більшість громадян права обиратися та бути обраними депутатами місцевих рад шляхом самовисування, а депутатів позбавить права самостійно приймати рішення всупереч позиції партії чи фракції. Постраждають і громадяни, адже вони не зможуть вплинути на депутата, якщо політика партії суперечить волі виборців", - зазначив він.

Третя правка, яку пропонують ухвалити, зменшує поріг до 75 тис. виборців для застосування системи виборів абсолютної більшості міського голови (перемога в один тур — 51% голосів або вибори у два тури).

Нагадаємо, що на початку липня 2020-го парламентський комітет з питань організації держвлади, місцевого самоуправління, регіонального розвитку рекомендував ввести партійну систему на місцевих виборах для всіх населених пунктів, де живе понад 10 тис. мешканців.

Таким чином самовисування можливе в громадах до 10 тис. (раніше - до 90 тис.). Громадська мережа "Опора" зазначила, що ця правка у Виборчий кодекс порушує міжнародні норми.