"Слуга народу" має намір провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва і оголосити його в четвер

Президентська партія досі не визначилася з єдиним кандидатом.

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва й оголосити претендента в четвер, 16 липня.

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук сказала журналістам.

"Так, справді, сьогодні буде засідання фракції ввечері, і справді будуть виносити питання праймеріз... Імовірно, що саме сьогодні з'явиться вже узгоджений кандидат", - сказала вона.

Кравчук зазначила, що праймеріз пройдуть у форматі представлення програм і відповідей на питання, а на засіданні може бути президент Володимир Зеленський.

Політик повідомила, що раніше зборів фракції щодо праймеріз не було.

"Слуга народу" досі не визначилася з єдиним кандидатом від партії. Його оберуть за результатами праймеріз. Про участь у праймеріз раніше вже заявили Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

Нагадаємо, згідно з останніми результатами опитування, проведеного Центром Разумкова, якби вибори мера Києва відбулися найближчим часом, на них переміг би чинний голова Віталій Кличко.