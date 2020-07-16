Порошенко вважає мовне питання спробою реваншу

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко не допустить політизації державницького питання української мови. Про це він заявив під час акції проти русифікації освіти на площі Конституції біля Верховної Ради.

«Наша з вами команда п’ять років відбудовувала фундамент Української держави, виводила країну зі стану мовної летаргії, відроджували українські пісні на українському радіо. Бо у 2013-му році їхня частка складала лише жалюгідні 5%. Ми відновлювали українську мову на українському телебаченні, не даючи їм можливості просувати їхній продукт – російськомовних «Сватів» і російськомовний серіал «Слуга народу». Ми відновили і захистили українську мову, в тому числі і завдяки діяльності Українського культурного фонду, де понад 3000 проєктів пройшли і здобули підтримку, прийшовши вже на встановлені нашою командою квоти на мову», – нагадав п’ятий президент.

Він наголосив, що спроби реваншу "у коаліції з прокремлівськими політичними силами" не пройдуть.

«Політичну волю для цієї спроби реваншу дали дві політичні сили: перший – це Володимир Зеленський. Він неодноразово на своїх пресконференціях і на своїх відосиках обіцяв реванш, обіцяв переглянути закон про українську мову, виконуючи побажання своїх партнерів по коаліції з прокремлівських ОПЗЖ. Ми з вами не дамо це зробити і точно це зупинимо», – застеріг Петро Порошенко.

«Попереду ще багато роботи, але фундамент у вигляді армії, фундамент у вигляді мови, фундамент у вигляді віри та церкви нами з вами вже збудований, і ми його захищаємо. А фундамент у вигляді економіки, соціальної політики, європейського і євроатлантичного руху, який проводить наша політична сила «Європейська Солідарність», наші партнери і ті, кому небайдужа Україна, є запорукою того, що ми точно переможемо», – переконаний Петро Порошенко.

«Заважає мова – геть до Ростова! Це дуже добре чути і на Грушевського, і на Банковій. Треба буде – ще раз нагадаємо. Перемога точно буде за нами», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».