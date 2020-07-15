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Денісова: "РФ утискає свободу слова, називаючи це екстремізмом"

У зону ризику потрапляє кожен, хто скаже, що Крим – це Україна.

Денісова: "РФ утискає свободу слова, називаючи це екстремізмом"
Фото: Макс Левин

Ухвалений Державною думою Російської Федерації у першому читанні законопроєкт пропонує визначити, що заклики на підтримку територіальної цілісності України прирівнюються до екстремізму. Зазначений проєкт передбачає, що РФ матиме право видворити будь-кого, чиї дії або висловлювання, на думку окупанта, загрожують територіальній цілісності та суверенітету Росії.

Тобто в зону ризику потрапляє кожен, хто скаже, що Крим – це Україна.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Український омбудсман переконана, що так агресор вирішив посилити утиски громадян України, які після російської окупації залишилися на півострові, мають проукраїнську позицію і висловлюють її.

"Таким чином країна-агресор порушує 10 статтю Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає, зокрема, свободу дотримуватися своїх поглядів та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів", - вважає Денісова.

Вона нагадала, що резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262 світ підтвердив, що ніколи не визнає насильницької зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Адже згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", територія півострова є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Український омбудсман закликала міжнародних партнерів ще рішучіше підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів, оскільки Автономна Республіка Крим – невід'ємна складова частина України.

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