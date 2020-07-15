Путін зібрався в окупований Крим

Президент Росії Володимир Путін в четвер, 16 липня, поїде в окупований Крим.

Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Путін візьме участь у закладенні нових російських бойових кораблів у Керчі.

"Завтра... Головне - те, що президент буде працювати в Криму, він візьме участь у церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, в червні колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, прикриваючись навчаннями "Кавказ-2020". Він допустив, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.

У липні в інтерв'ю LB.ua Годжес додав, що не вважає, що Херсон є кінцевою метою Росії. На його думку, країна-окупант хоче захопити Одесу: "Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя - від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і дасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я і аж до Азовського моря".

Раніше командувач ВМС також заявляв, що для України загроза повномасштабного вторгнення Росії актуальна з 2014 року. Він вважає, що бойова підготовка РФ спрямована і проти України.