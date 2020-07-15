​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
ГоловнаСвіт

Радбез ООН провів перше невіртуальне засідання з початку пандемії коронавірусу

Штаб-квартира організації у Нью-Йорку готується до поступового відкриття.

Радбез ООН провів перше невіртуальне засідання з початку пандемії коронавірусу
Радбез ООН
Фото: Oleg Nikolenko

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 14 липня вперше за кілька місяців провела засідання не у віртуальному форматі, а за фізичної присутності офіційних представників країн-членів.

Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у фейсбуці.

"Без звичних краєвидів стола-підкови, але за фізичної присутності – вперше за чотири місяці Радбез провів засідання в стінах ООН. Залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в Нью-Йорку, штаб-квартира готується до поступового відкриття. Перша фаза має розпочатися 20 липня, коли в будівлі зможуть одночасно знаходитися не більше 400 осіб (10% від звичайної кількості відвідувачів)", - зазначив український дипломат.

Нагадаємо, засідання Ради Безпеки у штаб-квартирі ООН не проводилися з 12 березня. Зараз дозволено бути присутнім лише двом представникам від кожної з 15 делегацій країн-членів організації.

1 липня Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про глобальне припинення вогню на час пандемії, яка вимагає тимчасово зупинити бойові дії в усіх світових конфліктах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також