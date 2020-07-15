Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 14 липня вперше за кілька місяців провела засідання не у віртуальному форматі, а за фізичної присутності офіційних представників країн-членів.

Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у фейсбуці.

"Без звичних краєвидів стола-підкови, але за фізичної присутності – вперше за чотири місяці Радбез провів засідання в стінах ООН. Залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в Нью-Йорку, штаб-квартира готується до поступового відкриття. Перша фаза має розпочатися 20 липня, коли в будівлі зможуть одночасно знаходитися не більше 400 осіб (10% від звичайної кількості відвідувачів)", - зазначив український дипломат.

Нагадаємо, засідання Ради Безпеки у штаб-квартирі ООН не проводилися з 12 березня. Зараз дозволено бути присутнім лише двом представникам від кожної з 15 делегацій країн-членів організації.

1 липня Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про глобальне припинення вогню на час пандемії, яка вимагає тимчасово зупинити бойові дії в усіх світових конфліктах.