Дефіцит бюджету США у червні виявився більшим від звичайного річного

Уряд США заявив, що в червні пандемія COVID-19 призвела до рекордного місячного дефіциту бюджету в історії країни, який склав 864 мільярди доларів - що більше від від звичного річного показника.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Дефіцит виник, коли Білий дім і Конгрес виділили трильйони доларів у рамках масштабних програм боротьби з коронавірусом і подолання наслідків епідемії, тоді як понад 40 мільйонів працівників були звільнені і скоротили споживчі витрати, що зменшило податкові надходження", - пише видання.

Червневий показник перевищив попередній місячний рекорд 738 мільярдів доларів у квітні, коли коронавірус починав поширюватися по країні.

За перші дев'ять місяців нинішнього фінансового року, який почався 1 жовтня, дефіцит бюджету США склав 2,74 трильйона доларів, що також є рекордом для трьох кварталів фінансового року.

За прогнозами Бюджетного управління Конгресу, за рік дефіцит становитиме 3,7 трильйона доларів, набагато перевищивши попередній рекорд в 1,4 трильйона у 2009 році. Тоді уряд схвалив програми допомоги для подолання рецесії, яка почалася рік перед тим.

Як правило, США турбувалися про зростання довгострокового боргу, коли щорічний дефіцит перевищував 1 трильйон доларів. Проте тільки з квітня по червень 2020-го США витратили приблизно на 2 трильйони доларів більше, ніж отримали у вигляді податкових надходжень.

У березні Конгрес схвалив, а президент Дональд Трамп підписав пакет допомоги у зв'язку з епідемією коронавірусу в розмірі 2 трильйонів доларів. Він передбачає додаткові виплати з безробіття в розмірі 600 доларів на тиждень (ця пільга закінчується наприкінці липня) і одноразову стимулювальну виплату в розмірі 1200 доларів більшості дорослих американців.