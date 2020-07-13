Столтенберг запропонував створити "глобальне НАТО"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в рамках дебатів щодо політики країн Альянсу щодо Китаю висловився за створення "глобального НАТО".
Про це пише DW.
За словами Столтенберга, до нового блоку, зокрема, належить політична співпраця країн-членів Північноатлантичного альянсу з їхніми партнерами, такими як Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея та Японія.
"НАТО є не лише військовим альянсом, але й насамперед політичним союзом", - наголосив Столтенберг в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, що було опубліковане у понеділок, 13 липня.
Він зауважив, що у ставленні НАТО до Китаю необхідно чітко розділяти такі речі, як військова присутність й політичні ініціативи.
"Це не означає, що зараз кораблі НАТО мають взяти курс на Південнокитайське море", - зазначив генсек Альянсу.
Він також висловився за те, щоб в нинішніх умовах зміни балансу сил у світі країни НАТО забезпечили за собою лідерство у технологічному прогресі.
Крім того, одним з найважливіших завдань у наступні роки Столтенберг назвав протидію загрозі новій гонці озброєнь у світі. За його словами, необхідною є нова форма контролю за озброєннями.
"Ми не можемо, як раніше, лише займатися підрахунком боєголовок. Йдеться про нові технології, і нові види їх поєднання, зрештою йдеться про алгоритми, і не в останню чергу - про штучний інтелект", зауважив Столтенберг.
Раніше генсек Північноатлантичного альянсу заявляв, що США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди і переконати Китай долучитися.