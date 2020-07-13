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Столтенберг запропонував створити "глобальне НАТО"

На думку генсека, Альянс є передусім не військовим, а політичним союзом.

Столтенберг запропонував створити "глобальне НАТО"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції по ситуації в Україні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгія, 26 листопа
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в рамках дебатів щодо політики країн Альянсу щодо Китаю висловився за створення "глобального НАТО". 

Про це пише DW.

За словами Столтенберга, до нового блоку, зокрема, належить політична співпраця країн-членів Північноатлантичного альянсу з їхніми партнерами, такими як Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея та Японія.

"НАТО є не лише військовим альянсом, але й насамперед політичним союзом", - наголосив Столтенберг в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, що було опубліковане у понеділок, 13 липня.

Він зауважив, що у ставленні НАТО до Китаю необхідно чітко розділяти такі речі, як військова присутність й політичні ініціативи.

"Це не означає, що зараз кораблі НАТО мають взяти курс на Південнокитайське море", - зазначив генсек Альянсу.

Він також висловився за те, щоб в нинішніх умовах зміни балансу сил у світі країни НАТО забезпечили за собою лідерство у технологічному прогресі.

Крім того, одним з найважливіших завдань у наступні роки Столтенберг назвав протидію загрозі новій гонці озброєнь у світі. За його словами, необхідною є нова форма контролю за озброєннями.

"Ми не можемо, як раніше, лише займатися підрахунком боєголовок. Йдеться про нові технології, і нові види їх поєднання, зрештою йдеться про алгоритми, і не в останню чергу - про штучний інтелект", зауважив Столтенберг.

Раніше генсек Північноатлантичного альянсу заявляв, що США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди і переконати Китай долучитися.

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