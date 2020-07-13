Дуда лідирує на виборах президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда, якого підтримує владна партія "Право і справедливість", перемагає на недільних виборах, не набагато випереджаючи свого суперника від опозиції Рафала Тшасковського.

Про це повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на дані екзит-полів.

За уточненими даними соціологічної служби Ipsos, Дуда набирає 51% голосів виборців, а Тшасковський - 49%.

Обидва кандидати вже заявили, що сподіваються на перемогу.

"Я хочу подякувати всім, хто за мене проголосував", - сказав Дуда після оголошення результатів екзит-полів.

"Усе, що тепер потрібно, - це порахувати голоси, - додав Тшасковський. - Ніч буде напруженою, але я впевнений, що коли голоси будуть підраховані, ми виграємо".

У разі перемоги Дуда переобирається на другий п'ятирічний президентський термін.

Оновлення. За даними виборчої комісії, після підрахунку 99,97% голосів, за Дуду проголосували 51,27%, за Тшасковського - 48,79%.

Нагадаємо, на президентських виборах Дуда прогнозовано посів перше місце з 42,9% голосів. Друге місце - у чинного мера Варшави, кандидата від РО Рафала Тшасковського - 30,3%. Кандидат від PO вскочив у виборчу кампанію буквально в останній момент – з осені минулого року і до середини травня 2020-го офіційним кандидатом від партії була віцеспікер Сейму Малґожата Кідава-Блонська. Однак вибори перенесли через карантин, Кідава-Блонська виступила категорично проти і відмовилася продовжувати боротьбу. Тшасковському, який був співголовою її штабу, довелося перекваліфікуватися в кандидати.

Дуда займає посаду президента Польщі із серпня 2015 року. На попередніх виборах він переміг тодішнього президента Броніслава Коморовського, набравши 51,5% голосів.