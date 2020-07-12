На заході Естонії пройшов буревій. 34 тисяч будинків залишились без електропостачання. Про це повідомляє естонське видання ERR.
"На піку негоди без електропостачання залишилися понад 34 тисячі домогосподарств", - йдеться у повідомленні.
Буревій почався в суботу вранці і спричинив найбільші знеструмлення на острові Гіюмаа, де дві лінії електропередачі були виведені з експлуатації одночасно, залишивши без електрики понад 7 000 споживачів.
Від негоди також постраждали округи Рапла, Їгева та Пярну.
Підприємство Elektrilevi повідомило, що зможе відновити електропостачання не раніше понеділка.
Нагадаємо, через сильний дощ та пориви вітру в ніч на 12 липня в Україні без електрики залишились 100 населених пунктів. Найбільше постраждала Львівська область. У неділю на заході України оголосили штормове попередження.