34 тисяч будинків залишились без електропостачання.

На заході Естонії пройшов буревій. 34 тисяч будинків залишились без електропостачання. Про це повідомляє естонське видання ERR.

"На піку негоди без електропостачання залишилися понад 34 тисячі домогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Буревій почався в суботу вранці і спричинив найбільші знеструмлення на острові Гіюмаа, де дві лінії електропередачі були виведені з експлуатації одночасно, залишивши без електрики понад 7 000 споживачів.

Від негоди також постраждали округи Рапла, Їгева та Пярну.

Підприємство Elektrilevi повідомило, що зможе відновити електропостачання не раніше понеділка.

Нагадаємо, через сильний дощ та пориви вітру в ніч на 12 липня в Україні без електрики залишились 100 населених пунктів. Найбільше постраждала Львівська область. У неділю на заході України оголосили штормове попередження.

