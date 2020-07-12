Іран уточнив причину катастрофи літака МАУ під Тегераном

Іран уточнив причину катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" під Тегераном, внаслідок якої загинуло 176 людей.

Нові дані вказані в опублікованій в суботу додатковій доповіді Організації цивільної авіації Ірану.

Згідно з документом, комплекс протиповітряної оборони помилково збив лайнер тому, що був неправильно налаштований, оскільки напередодні його перемістили.

"Один з комплексів ППО Тегерану був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку", - йдеться у документі.

Через неправильні налаштування система помилково впізнала лайнер як об'єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерану. При цьому насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.

У доповіді також зазначено, що між комплексом ППО і центром не відбувся обмін даними, оператор ідентифікував літак як ворожу ціль і, не отримавши відповіді від координаційного центру ППО, запустив першу ракету по літаку, а потім другу.

Нагадаємо, посольство Ірану заявило, що переговори з Україною щодо літака МАУ можуть початися 20 липня.

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Через три дні після катастрофи Іран визнав, що збив літак помилково, прийнявши його за крилату ракету. Відповідальність за аварію авіалайнера взяв на себе іранський військовий підрозділ Корпусу вартових Ісламської революції.

На початку липня Франція направила Україні запрошення приєднатися до розшифровки "чорних скриньок".