У Гонконзі спалах COVID-19

За останній тиждень у Гонконзі зафіксували 147 випадків коронавірусу, з яких 88 - місцева передача. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Financial Times.

Учора заразилися 42 людини. Спалах є одним із найбільших у місті з початку пандемії. Нові випадки зареєстрували у державному житловому комплексі, будинку для похилих людей і місцевих ресторанах, де, як припускають, водії таксі також могли стати переносниками інфекції.

Через зростання нових випадків коронавірусу влада Гонконгу вирішила закрити всі школи. Уряд міста також готується посилити карантинні обмеження.

Міністр освіти Кевін Єнг заявив, що всі середні та початкові школи, а також дитячі садки повинні піти на канікули з понеділка, 13 липня.

Уряд Гонконгу також анонсував посилення заходів соціального дистанціювання, яке, згідно з заявами, має відбутися вже завтра. Це торкнеться насамперед ресторанів і барів, там обмежать допустиме число гостей.

На сьогодні в Гонконзі зареєстровано 1404 активні випадки коронавірусу, 7 осіб померли.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу призвела до тимчасового припинення вуличних протестів у країні, які почалися в червні минулого року.

Жителі цієї колишньої британської колонії виступили проти нового законопроєкту про екстрадицію, який передбачав можливість видачі гонконгівців владі центрального Китаю. Законопроєкт відкликали, але протестний рух не вщух. Антиурядові протести поновилися 10 травня, після того як влада заборонила проведення маршу. Учасники виступають проти скорочення свобод і вимагають проведення демократичних реформ.