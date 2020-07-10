"Південмаш" підписав контракт на виробництво 5 тис. південнокорейських електробусів
"Південмаш" підписав контракт на виробництво 5 тис. південнокорейських електробусів
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Гранітні кар’єри Коростишева
Гранітні кар’єри Коростишева
У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
АктуальноУ Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Гонконзі спалах COVID-19

Влада вирішила закрити всі школи та посилити карантинні обмеження.

У Гонконзі спалах COVID-19
Фото: EPA/UPG

За останній тиждень у Гонконзі зафіксували 147 випадків коронавірусу, з яких 88 - місцева передача. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Financial Times.

Учора заразилися 42 людини. Спалах є одним із найбільших у місті з початку пандемії. Нові випадки зареєстрували у державному житловому комплексі, будинку для похилих людей і місцевих ресторанах, де, як припускають, водії таксі також могли стати переносниками інфекції.

Через зростання нових випадків коронавірусу влада Гонконгу вирішила закрити всі школи. Уряд міста також готується посилити карантинні обмеження.

Міністр освіти Кевін Єнг заявив, що всі середні та початкові школи, а також дитячі садки повинні піти на канікули з понеділка, 13 липня.

Уряд Гонконгу також анонсував посилення заходів соціального дистанціювання, яке, згідно з заявами, має відбутися вже завтра. Це торкнеться насамперед ресторанів і барів, там обмежать допустиме число гостей.

На сьогодні в Гонконзі зареєстровано 1404 активні випадки коронавірусу, 7 осіб померли.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу призвела до тимчасового припинення вуличних протестів у країні, які почалися в червні минулого року.

Жителі цієї колишньої британської колонії виступили проти нового законопроєкту про екстрадицію, який передбачав можливість видачі гонконгівців владі центрального Китаю. Законопроєкт відкликали, але протестний рух не вщух. Антиурядові протести поновилися 10 травня, після того як влада заборонила проведення маршу. Учасники виступають проти скорочення свобод і вимагають проведення демократичних реформ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також