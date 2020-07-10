Мер Сеула скоїв самогубство через звинувачення у сексуальних домаганнях

Мер південнокорейської столиці Сеула Пак Он Сун наклав на себе руки, коли дізнався, що проти нього готувалися відкрити справу щодо сексуальних домагань за заявою колишньої секретарки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

"Проти мера готували відкрити справу після того, як колишня секретарка подала заяву у середу, звинувачуючи (Пак Он Суна, - ред.) у небажаному фізичному контакті", - йдеться у повідомленні.

Згідно з місцевим законодавством, така справа буде автоматично закрита після смерті мера столиці Південної Кореї.

У своїй передсмертній записці Сун попросив вибачення у його родини за те, що "спричинив їм біль", однак, жодного слова не згадав про ймовірні сексуальні домагання.

За даними Associated Press, у передсмертній записці також міститься прохання кремувати його останки і розвіяти прах над могилами його батьків.

"Я прошу вибачення перед усіма людьми. Я дякую кожному, хто був зі мною в моєму житті", - написав Пак Он Сун.

Як повідомлялося, 9 липня тіло Пак Вон Суна, про зникнення якого повідомила його донька, виявили в горах Бугаксан на північ від Сеула.

Пак Он Сун керував Сеулом із 2011 року, він був одним із найвпливовіших політиків Південної Кореї. Аналітики припускали, що він може стати кандидатом у президенти країни від лібералів на виборах 2022 року.