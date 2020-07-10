Тимчасова президентка Болівії заразилася коронавірусом

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Болівії Жанін Аньєз заразилася коронавірусом.

Політик повідомила, що вона пройшла тест на COVID-19, який виявився позитивним.

"З огляду на те, що за останній тиждень у багатьох було виявлено коронавірус, я здала аналіз, і він теж дав позитивний результат. Я перебуватиму на карантині два тижні доти, поки мені не зроблять ще один аналіз... Я почуваюся добре, буду працювати з самоізоляції", - сказала Аньєз у розміщеному у твіттері відеозверненні.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Раніше стало відомо, що коронавірусом заразилися міністр охорони здоров'я, голова Центрального банку, а також глава адміністрації президента Болівії.

Коронавірусну недугу COVID-19 також виявили у спікера парламенту Венесуели Діосдадо Кабельо.

У своєму твіттері він повідомив, що вже ізолювався і проходить призначений курс лікування.

Queridos compañeros y compañeras cumplo con informar q luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en Covid 19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) July 9, 2020

Днями позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу отримав президент Бразилії Жаїр Болсонару, який від початку пандемії заперечував небезпеку COVID-19.