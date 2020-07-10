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Тимчасова президентка Болівії заразилася коронавірусом

COVID-19 виявили також у спікера парламенту Венесуели.

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Болівії Жанін Аньєз заразилася коронавірусом.

Політик повідомила, що вона пройшла тест на COVID-19, який виявився позитивним.

"З огляду на те, що за останній тиждень у багатьох було виявлено коронавірус, я здала аналіз, і він теж дав позитивний результат. Я перебуватиму на карантині два тижні доти, поки мені не зроблять ще один аналіз... Я почуваюся добре, буду працювати з самоізоляції", - сказала Аньєз у розміщеному у твіттері відеозверненні.

Раніше стало відомо, що коронавірусом заразилися міністр охорони здоров'я, голова Центрального банку, а також глава адміністрації президента Болівії.

Коронавірусну недугу COVID-19 також виявили у спікера парламенту Венесуели Діосдадо Кабельо.

У своєму твіттері він повідомив, що вже ізолювався і проходить призначений курс лікування.

Днями позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу отримав президент Бразилії Жаїр Болсонару, який від початку пандемії заперечував небезпеку COVID-19.

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