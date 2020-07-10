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У Чернівецькій області захворюваність на COVID-19 йде на спад

Нових випадків усього 22.

У Чернівецькій області захворюваність на COVID-19 йде на спад
Фото: facebook/Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА

Уперше з початку пандемії у Чернівецькій області за добу одужали понад 100 осіб. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова області Сергій Осачук.

"Чудова новина – уперше за добу від COVID-19 одужали понад 100 осіб! Сьогодні вірус здолали 109 буковинців. Водночас нових випадків у п’ять разів менше, усього 22", - написав він

Показники захворюваності в області порадували навіть головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який зазначив, що це "гарна тенденція".

Обласний лабораторний центр упродовж 9 липня опрацював 188 зразків. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5096 осіб. З початку пандемії на Буковині померли 193 особи.

За словами керівника області, станом на 8 липня 87 буковинців одужали, тоді як COVID-19 діагностували у 23 осіб. 

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