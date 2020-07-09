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​МОЗ запускає електронні лікарняні у тестовому режимі

Паралельно йде процес розробки цільової моделі.

​МОЗ запускає електронні лікарняні у тестовому режимі

Міністерство охорони здоров'я в тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, передає "Інтерфакс-Україна".

"В електронній системі охорони здоров'я в даний час розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків. Це скоротить час і дозволить далі працювати з цією інформацією. Один з таких висновків - тимчасові листки непрацездатності (лікарняні). Зараз у нас в роботі підготовка нормативно-правових актів, яка забезпечить роботу лікарняних. Ми запускаємо електронні лікарняні в два етапи ", - сказав він.

За словами Кучера, є дві моделі розвитку проекту. Перша - так звана спрощена система - партнери з Пенсійного фонду України розробили спеціальний вебінтерфейс на сайті фонду, де лікар за допомогою електронного цифрового підпису може вносити інформацію про пацієнта про його тимчасової непрацездатності. Далі в автоматичному режимі всім службам ця інформація буде надаватися з бази даних ПФ. 

"Перевага в тому, що це вже розроблено, немає додаткового навантаження на основний компонент eHealth, і це дозволить запустити електронні лікарняні до кінця літа", - додав заступник міністра.

Кучер наголосив, що Міністерство охорони здоров'я до 10 липня приймає від усіх відповідних медзакладів, які хочуть брати участь в тестуванні цієї системи, форми реєстрації.

"Коли ми відпрацюємо всі технічні моменти, зберемо зворотний зв'язок - будемо переходити до фінального твердженням нормативних документів і запуску електронних лікарняних", - підкреслив заступник міністра.

За його словами, паралельно розробляється цільова модель е-лікарняних, яка буде впроваджена в eHealth і почне роботу на початку 2021 року.

"Паралельно йде процес розробки цільової моделі. Вона полягає в тому, що коли в базі даних eHealth є дані про пацієнта, лікар зможе виписувати е-лікарняні з мінімальною кількістю дій. Для підприємств обидві системи дозволять істотно економити час. Повноцінна модель буде впроваджена на початку 2021 року і буде інтегрована в будь-яку медичну інформаційну систему, при цьому не буде залежати від форми власності медустанови ", - сказав він.

Нагадаємо, електронний лікарняний планували ввести з 1 квітня 2020 року, однак цього не сталося через технічні проблеми.

У 2018 році повідомлялося, що електронні лікарняні повністю замінять паперові довідки вже 2019 році.

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