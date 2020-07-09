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​Українці, які повернулися з-за кордону, можуть припинити самоізоляцію після негативного ПЛР-тесту на коронавірус

Особа, яка здає тест, має попередньо заповнити інформовану згоду на опрацювання даних.

​Українці, які повернулися з-за кордону, можуть припинити самоізоляцію після негативного ПЛР-тесту на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Людина, яка повертається з країни "червоної" зони, повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши додаток "Дій вдома", але за бажанням можна також пройти ПЛР-тестування в будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я. У разі негативного тесту самоізоляція припиняється.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

"Результати тестування на COVID-19 методом ПЛР лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження, вносить до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Також після тесту результат автоматично відправляється на додаток “Дій вдома”. Після цього людина отримує повідомлення від додатка про можливість припинення самоізоляції", - пояснив голова МОЗ.

Особа, яка здає ПЛР-тест, має попередньо заповнити інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття в Україну.

Крім того, у формі варто зазначити саме той номер телефону, який було використано для встановлення додатку "Дій вдома". Інакше можлива плутанина та несвоєчасне отримання повідомлення про завершення самоізоляції.

Нагадаємо, що дізнатися, чи внесена країна до "червоного" списку, можна на сайті Міністерства охорони здоров'я. До "червоної" зони належать країни, у яких захворюваність на коронавірус перевищує 40 активних хворих на 100 000 населення. До "зеленої" - де показник менший від 40.

25 червня Кабмін скасував обов'язкову самоізоляцію для подорожніх із "червоних" країн за умови проходження ПЛР-тестування. 

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