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Майже 12% львів’ян мають антитіла до COVID-19

Загалом протестували 11 019 осіб.

Майже 12% львів’ян мають антитіла до COVID-19
Фото: День

У Львові продовжують тестувати медичних працівників і пацієнтів на антитіла до коронавірусу. За цей час ІФА-тести зробили 11 019 особам, ідеться на сайті Львівської міської ради.

Позитивний результат виявили у 1312 із них. Про це повідомив керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

За словами Зуба, загалом протестували 11 019 осіб. З них 6413 - медичні працівники, 1535 - пацієнти, 3071 - контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими). Позитивний ІФА-тест був у 1312 осіб, з яких у 485 - виявили імуноглобуліни М, що може свідчити про гостру фазу захворювання, а в решти - імуноглобуліни G, що може свідчити про перенесене захворювання. В усіх, у кого виявили імуноглобуліни М, обов’язково відбирають ПЛР-аналізи.

Нагадаємо, наприкінці червня через погіршення ситуації з коронавірусом на Львівщині обласна Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжувала карантин до 7 липня.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становив 19,0% при нормі менш ніж 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становив 24,9% при нормі менш ніж 11%.

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