В Україні за добу зафіксовано 564 нові випадки COVID-19

В Україні станом на ранок 7 липня зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За минулу добу зафіксовано 564 нові випадки.
Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.
Статистика у регіонах:
Вінницька область - 1979 випадків;
Волинська область - 2788 випадків;
Дніпропетровська область - 1116 випадків;
Донецька область - 686 випадків;
Житомирська область - 1469 випадків;
Закарпатська область - 3458 випадків;
Запорізька область - 598 випадків;
Івано-Франківська область - 2744 випадки;
Кіровоградська область - 663 випадки;
м. Київ - 5665 випадків;
Київська область - 2809 випадків;
Львівська область - 6445 випадків;
Луганська область - 85 випадків;
Миколаївська область - 461 випадок;
Одеська область - 1919 випадків;
Полтавська область - 325 випадків;
Рівненська область - 4228 випадків;
Сумська область - 321 випадок;
Тернопільська область - 2108 випадків;
Харківська область - 2416 випадків;
Херсонська область - 196 випадків;
Хмельницька область - 842 випадки;
Чернівецька область - 5032 випадки;
Черкаська область - 678 випадків;
Чернігівська область - 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 6 липня, попри зростання кількості інфікованих коронавірусом у червні, в Офісі президента зазначили, що динаміка перебігу пандемії в Україні стабілізується.
6 липня МОЗ дозволило послабити карантин у Києві та працювати ресторанам і кінотеатрам і після 22:00. Однак розважальні заклади все ще зобов'язані зачинятися після 22-ї години.
В Україні минулої доби кількість нових випадків COVID-19 за добу зменшилася до 543. Причому за даними Міністерства охорони здоров'я, 5 червня в країні було зроблено 6696 тестів на генетичний матеріал SARS-CoV-2 за методом полімеразної ланцюгової реакції (минулого дня - 9934). Тестів з імуноферментним аналізом, який визначає, перехворіла людина чи хворіє зараз, зроблено 4013 (минулого дня - 4023). Усього зроблено 10 709 тестів (минулого дня - 13 957).