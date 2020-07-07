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В Україні за добу зафіксовано 564 нові випадки COVID-19

Усього станом на 7 липня зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 1283 летальних.

В Україні за добу зафіксовано 564 нові випадки COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Україні станом на ранок 7 липня зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу зафіксовано 564 нові випадки.

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 1979 випадків;

Волинська область - 2788 випадків;

Дніпропетровська область - 1116 випадків;

Донецька область - 686 випадків;

Житомирська область - 1469 випадків;

Закарпатська область - 3458 випадків;

Запорізька область - 598 випадків;

Івано-Франківська область - 2744 випадки;

Кіровоградська область - 663 випадки;

м. Київ - 5665 випадків;

Київська область - 2809 випадків;

Львівська область - 6445 випадків;

Луганська область - 85 випадків;

Миколаївська область - 461 випадок;

Одеська область - 1919 випадків;

Полтавська область - 325 випадків;

Рівненська область - 4228 випадків;

Сумська область - 321 випадок;

Тернопільська область - 2108 випадків;

Харківська область - 2416 випадків;

Херсонська область - 196 випадків;

Хмельницька область - 842 випадки;

Чернівецька область - 5032 випадки;

Черкаська область - 678 випадків;

Чернігівська область - 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 6 липня, попри зростання кількості інфікованих коронавірусом у червні, в Офісі президента зазначили, що динаміка перебігу пандемії в Україні стабілізується.

6 липня МОЗ дозволило послабити карантин у Києві та працювати ресторанам і кінотеатрам і після 22:00. Однак розважальні заклади все ще зобов'язані зачинятися після 22-ї години.

В Україні минулої доби кількість нових випадків COVID-19 за добу зменшилася до 543. Причому за даними Міністерства охорони здоров'я, 5 червня в країні було зроблено 6696 тестів на генетичний матеріал SARS-CoV-2 за методом полімеразної ланцюгової реакції (минулого дня - 9934). Тестів з імуноферментним аналізом, який визначає, перехворіла людина чи хворіє зараз, зроблено 4013 (минулого дня - 4023). Усього зроблено 10 709 тестів (минулого дня - 13 957).

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