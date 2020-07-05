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В тернопольском детсаду зафиксировали вспышку коронавируса

COVID-19 диагностировали у пяти воспитанников одной группы.

В тернопольском детсаду зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: valentinkstudio.com.ua

В Тернополе приостановил работу детский сад №6 на улице Протасевича, где накануне зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщил Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

"Работу Тернопольского сада №6 временно приостанавливают. У пяти воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус", - говорится в сообщении.

Детсад закрыли на 14 дней. О восстановлении его работы обещают сообщить дополнительно.

По последним данным, в Тернопольской области зафиксировано 2069 случаев заболевания коронавирусом, 44 из них - за прошедшие сутки. Выздоровели 1252 человека, 30 - умерли.

В начале июня сообщалось, что COVID-19 диагностировали у работника детсада №12 в Тернополе. Садик временно приостанавливал работу. 

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