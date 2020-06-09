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В двух детсадах в Ирпене и Тернополе выявили случаи COVID-19

Заболели сотрудники. Садики приостанавливают работу.

В двух детсадах в Ирпене и Тернополе выявили случаи COVID-19
Фото: facebook.com / Дитячий садок Казка

В двух детсадах в Ирпене (Киевская область) и Тернополе выявили случаи коронавирусной болезни COVID-19.

"Сегодня выявлен случай заболевания COVID-19 у одного из работников ирпенского детсада «Сказка». Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику. Сразу хочу успокоить родителей. С детьми больная не контактировала. Последний раз она была в помещении ДНЗ 29 мая, когда заведение еще не работало. Затем ушла на больничный", - сообщил в фейсбуке первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

О случае COVID-19 в одном из тернопольских детсадов сообщил городской штаб для борьбы с коронавирусом.

"У работника тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19. Поэтому садик временно приостанавливает работу. Мобильные группы медиков возьмут анализы на ПЦР-исследования у всех работников садика. Когда садик снова заработает, сообщат дополнительно", - сказано в сообщении.

Напомним, что 8 июня стало известно о вспышке коронавируса в детском саду "Калинка" в Броварах. Там выявили инфекцию у девяти детей и трех взрослых.

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