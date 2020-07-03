Число больных коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 105 человек

За сутки в Киеве зарегистрированы 105 новых заболевших COVID-19. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! К сожалению, в столице в последние дни все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили COVID-19, увеличилось еще на 105 человек. Среди них - пятеро медиков. Одиин человек умер", - сказал Кличко.

Всего на сегодняшний день в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания.

Среди заболевших - 57 женщин от 20 до 84 лет, три девочки от 5 до 13 лет; а также 40 мужчин от 20 до 94 лет и пятеро мальчиков от 2 до 15 лет.

Госпитализированы были 15 человек, остальные - на самоизоляции.

Больше всего случаев зафиксировано в Днепровском районе (23), в Дарницком (18), а также в Соломенском и Денснянском (по 13).

Кличко также сообщил, что Киев увеличивает количество тестирований, т.к. все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса,

"Например, только за последние сутки в столице сделали почти 5 тыс. тестов методами ПЦР и ИФА. За весь период «Киевский лабораторный центр МЗ Украины» сделал почти 44 тыс. исследований ПЦР-тестов. Показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 74 теста на 100 тыс жителей города", - добавил мэр.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что в Киеве растет количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония.

В Украине за сутки выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27- скончались. По данным Минздрава, в среднем коронавирусом болеют три недели.